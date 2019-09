Een dag van pracht en praal, waarin traditie en historie ook zeker geen onbelangrijke rol spelen. Wist u deze 10 feitjes al over de derde dinsdag in september?

Driewerf hoera!

Het ‘Hoera’ voor de koning dat elk jaar luid hoorbaar is in de Ridderzaal, is een gebruik dat 120 jaar teruggaat. Nadat koningin-regentes Emma in 1897 haar laatste Troonrede heeft uitgesproken, roept de antirevolutionaire politicus Donner spontaan ‘Leve de koningin!’, waarna de aanwezigen een driewerf ‘Hoera!’ aanheffen. Een traditie is geboren, al is het sinds 2013 natuurlijk ‘Leve de koning’.

Zevende Troonrede

Koning Willem-Alexander spreekt dit jaar voor de zevende keer de Troonrede uit. Om het aantal van koningin Beatrix te evenaren heeft hij nog even te gaan: zij sprak 33 keer.

De eerste troonrede van koningin Beatrix in 1980 met als afsluiter het traditionele ‘Leve de Koningin’.

52 keer prinses Margriet

Ononderbroken is prinses Margriet tussen 1961 en 2013 – 52 achtereenvolgende Prinsjesdagen – in de Ridderzaal. Dat is een familierecord dat geen enkele Oranje in de geschiedenis haar nadoet. Sinds Willem-Alexander het stokje van zijn moeder heeft overgenomen, zijn Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven, evenmin als prinses Beatrix, niet meer aanwezig op Prinsjesdag.

Eerste schoondochter

Prinses Laurentien is in 2001 de eerste schoondochter van een staatshoofd die bij de Troonrede aanwezig is. Sinds Willem-Alexander de Troonrede uitspreekt, rijdt ze samen met prins Constantijn in de Gala-glasberline mee in de traditionele rijtoer. Ze wuiven ook naast het koningspaar het volk toe tijdens de balkonscène.

Derde dinsdag

Vanaf de eerste Prinsjesdag in 1814 tot aan die in 1887 verandert Prinsjesdag nog wel eens van datum. De Troonrede wordt wel altijd op een maandag uitgesproken. Die maandagen blijken echter niet zo handig te zijn. Veel Kamerleden willen bij de ceremonie aanwezig zijn maar kunnen niet op tijd in Den Haag zijn omdat ze wegens de zondagsrust liever niet reizen op zondag. De oplossing: Prinsjesdag vindt vanaf 1887 plaats op de derde dinsdag van september.

Vijf jaar verbouwen

In 2020 begint een ruim vijf jaar durende verbouwing van het Binnenhof. Ook al valt de Ridderzaal buiten de renovatie, toch vindt een Kamermeerderheid dat de Troonrede gedurende de werkzaamheden ergens anders moet worden uitgesproken. Tijdens de verbouwing mag er geen publiek op het Binnenhof en dan zou Prinsjesdag een deel van zijn charme verliezen. Bovendien: hoe feestelijk is het als het koningspaar uit de koets stapt te midden van steigers en gebouwen die in plastic zijn verpakt?

Vierde keer in de Glazen Koets

De Gouden Koets ondergaat een grootse restauratie, dus maakt het koningspaar de rijtoer voor het vierde jaar in de Glazen Koets. De geschiedenis van Prinsjesdag laat zien dat er geen vaste regel is voor het vervoer van het staatshoofd. Glazen Koets, Gouden Koets, een auto of een paard: alles is mogelijk. De verwachting is dat de Gouden Koets pas in 2023 weer inzetbaar is.

Eén saluutschot per minuut

Tijdens de rijtoer wordt er elke minuut een saluutschot afgevuurd door de batterij 11de Afdeling Rijdende Artillerie (Gele Rijders) op het Malieveld in Den Haag.

Vijftien jaar in dienst

De koninklijke paarden die meelopen in de rijtoer worden meestal aangeschaft op een leeftijd van 5 jaar en zijn vervolgens 15 jaar in dienst. Niet alle paarden in de rijtoer zijn overigens koninklijk. De meeste huzaren berijden hun eigen paard of een paard dat door een particulier ter beschikking is gesteld.

(Eenen)Veertig jaar hoedjes

Op Prinsjesdag 1977 draagt politica Erica Terpstra een hoed. Dat valt op, want behalve haar dragen alleen koningin Juliana en een vrouw van het corps diplomatique een hoofddeksel. Daarmee zet ze een trend voor andere vrouwelijke politici en inmiddels is geen ontwerp meer te gek.

