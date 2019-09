Nederland moet wennen aan de gezichtsbeharing van koning Willem-Alexander. Nu hij ook op Prinsjesdag zijn veelbesproken baard toonde, zal hij hem niet snel opeens weer wegdoen, verwacht Josine Droogendijk, auteur van het boek Modekoningin Máxima. Zij volgt de kledingkeuze van de Oranjes al jaren nauwlettend op de voet.

“Normaal gesproken gaat de aandacht op Prinsjesdag nooit zo erg naar de koning. Je kan zijn kleding immers vooraf al uittekenen”, aldus Droogendijk. Willem-Alexander draagt zoals altijd op Prinsjesdag een jacquet met grijs vest, maar nu dus voor het eerst met gezichtsbeharing. “Hij heeft de vrijheid genomen om zijn baard te laten staan en dat is uiteraard zijn goed recht. Daar zijn geen regels of wetten voor. Ik vind het hem goed staan.”

Een baard past bovendien in de trend van andere koningshuizen. Collega Felipe in Spanje heeft al jaren een baard en koning Filip van België liet in het verleden wel eens zijn gezichtshaar staan. Ook prins Constantijn scheert zich sinds vorig jaar niet meer glad. “Het is een koninklijke trend”, aldus Droogendijk, die denkt dat Willem-Alexander voorlopig niet van gedachten verandert. “Willem-Alexander is geen koning die elke week iets anders heeft. De baard gaan we de komende jaren nog wel zien.”

Droogendijk is los van de baard sowieso heel tevreden over het uiterlijk van de koning. Hij heeft volgens haar zichtbaar meer aandacht besteed aan zijn voorkomen dit jaar. “Hij heeft netjes zijn haar gekamd. Dat is ook wel eens anders geweest.”