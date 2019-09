Koning Filip heeft dinsdagmiddag een bijzondere gast ontvangen in het Koninklijk Paleis van Brussel. Daar kreeg hij namelijk Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, president van de Democratische Republiek Congo, op bezoek.

De ontmoeting moet een verbetering in de relaties tussen België en zijn voormalige Afrikaanse kolonie onderstrepen. Na het eerste gesprek sloten ook beide echtgenotes zich aan: koningin Mathilde en Denise Nyakeru-Tshisekedi, en werd gezamenlijk geposeerd voor een groepsfoto.

Tshisekedi (56), die voor het eerst in Europa is, sinds hij in januari werd uitgeroepen tot winnaar van de volgens waarnemers frauduleus verlopen verkiezingen, legde ook een krans bij het Graf van de Onbekende Soldaat als eerbetoon aan de Congolese soldaten die in Belgische dienst zijn gesneuveld.

Tshisekedi had ook een ontmoeting met vertegenwoordigers van het Belgische bedrijfsleven. Hij hoopt dat die weer in zijn land willen investeren.