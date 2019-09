Prinsjesdag met al zijn franje van Oranje, gekke en kekke hoedjes van zowel politici als publiek, en de veel bekeken rijtoer van het koningspaar is dinsdag zonder wanklank verlopen. Woensdag kunnen de voorbereidingen beginnen voor 2020, wanneer de inmiddels al redelijk vertrouwde Glazen Koets voorlopig voor het laatst naar de Ridderzaal en het Binnenhof kan rijden.

Het Binnenhof, de verzamelnaam voor de gebouwen van Raad van State, Eerste- en Tweede Kamer, de Ridderzaal en het ministerie van Algemene Zaken van minister-president Mark Rutte, moet namelijk grondig worden gerenoveerd. Er is besloten om alles in één keer aan te pakken en volgend jaar wordt daar een begin meegemaakt. Althans, dat is de planning.

In het tijdplan kunnen koning en koningin op de derde dinsdag van september 2020 nog naar de Ridderzaal komen, maar daarna is dat ook afgelopen. Een alternatieve locatie is wel genoemd – onder meer de Grote- of St Jacobskerk in Den Haag, op een paar honderd meters afstand van zowel paleis als parlement – maar nog niet benoemd.

Hoe lang die locatie vervolgens moet worden gebruikt, staat ook niet helemaal vast. De ‘Binnenhofbewoners’ zouden in het kerstreces van 2025 weer hun intrek kunnen nemen, maar als er tegenslagen zijn dan wordt dat wellicht later. Tegen die tijd echter zal de koning weer hebben gekozen voor de meer pompeuze Gouden Koets. Die wordt op dit moment ook gerestaureerd, maar is naar verwachting in 2021 of anders in 2022 weer klaar voor gebruik.