Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit draagt de komende vijf jaar elk jaar honderdduizend euro bij aan de nieuwe leerstoel aan de Wageningen Universiteit (WUR) van het door prinses Irene opgerichte NatuurCollege.

“Dit maakt meer onderzoek mogelijk naar hoe mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties met natuur verbonden kunnen worden en daarmee kunnen we als overheid, NatuurCollege en WUR een impuls geven aan ons denken en doen over de verhouding tussen mens en natuur”, aldus minister Carola Schouten.

De bekendmaking van de bijdrage kwam maandagavond in Koninklijk Theater Carré, waar het NatuurCollege de vorige maand tachtig jaar geworden prinses Irene een feestelijke voorstelling aanbood die eveneens geheel in het teken stond van de natuur. “Voor de toekomst is het nodig de natuur te beschermen en versterken, door met haar samen te gaan werken. Niet alleen in natuurgebieden, maar in de hele samenleving”, meende Schouten.

De leerstoel van het in 2000 opgerichte NatuurCollege heeft nog geen naam gekregen. Naar verluidt wil de prinses niet dat deze naar haar wordt vernoemd. Irene krijgt echter wel een naar haar vernoemd bos, bij Alphen aan den Rijn. Dat is een bedankje van de stichting Nationale Boomfeestdag ter gelegenheid van haar verjaardag en voor haar jarenlange inzet voor de natuur.