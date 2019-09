De Noorse prinses Ingrid Alexandra (15) heeft dinsdag in het park achter het Koninklijk Paleis in Oslo het naar haar vernoemde beeldenpark voor geopend verklaard. In de afgelopen zomer zijn de drie laatste sculpturen geplaatst en daarmee is de beeldentuin met twaalf kunstwerken compleet. De sculpturen zijn ontworpen door schoolkinderen uit de groepen vijf en zes van de basisschool, en zijn daarna door kunstenaars uitgewerkt en gemaakt.

Ingrid Alexandra, de oudste dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, werd bij de feestelijke opening vergezeld door haar oma, koningin Sonja. Die heeft het in 2016 ontstane project met raad en daad ondersteund. Koningin en prinses bekeken de nieuwste aanwinsten en spraken kort met de scheppers daarvan.

Alle ontwerpers van de andere beelden waren ook uitgenodigd, alsmede leerlingen van de Vahl en Uranienborgscholen uit Oslo. Die waren vooraf ontvangen in de Grote Feestzaal van het paleis, waar koningin en prinses ook kort het woord voerden en lekkernijen werden geserveerd.