Koning Willem-Alexander heeft zijn veelbesproken baard laten staan op Prinsjesdag. Daarmee lijkt de baard, waarmee de koning al twee weken in het openbaar is verschenen, een blijvertje.

In de afgelopen jaren liet de koning wel vaker zijn scheerapparaat liggen tijdens zijn zomervakantie maar niet eerder ging hij ook aan het werk met baard. Na de besloten uitvaart van prinses Christina verscheen hij eind augustus tijdens de herdenking van 75 bevrijding in Terneuzen voor het eerst in het openbaar met gezichtsbeharing, wat tot veel positieve reacties leidde op sociale media.

Ook in september bleef de baard. Zo legde koning Willem-Alexander verschillende werkbezoeken af en ontving hij gasten in het paleis. Maandag was de koning voor het laatst in het openbaar bij de feestelijke voorstelling ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van prinses Irene in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Vorig jaar liet prins Constantijn ook al zijn baard staan na de zomer. Hij heeft hem sindsdien niet meer weggedaan.