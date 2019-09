De robijnrode jurk van koningin Máxima van Jan Taminiau is in de smaak gevallen bij Josine Droogendijk, auteur van het boek Modekoningin Máxima. De koningin zag er oogverblindend uit, vooral dankzij haar cape met glimmende steentjes. “Het was heel koninklijk. Je blijft naar haar kijken”, aldus Droogendijk, die al jaren de kledingkeuze van de Oranjes op de voet volgt.

“Op het moment dat ze de koets uitstapte moest je er eigenlijk automatisch naar kijken. Het is een heel stoere en moderne jurk die eigenlijk uit twee delen bestaat. De japon zelf en de korte cape met hele mooie steentjes. Alles in een kleur en afgemaakt met robijnen juwelen.” Vooral het kleurgebruik vindt Droogendijk mooi. “Rood is sowieso haar kleur”, zegt ze.

Het was de derde keer sinds de inhuldiging van koning Willem-Alexander dat Máxima op Prinsjesdag voor een jurk van Taminiau koos. Eerder droeg ze ook creaties van Valentino, Claes Iversen en Natan. Vorig jaar verraste Máxima met een jurk van de Italiaanse ontwerpster Luisa Beccaria, die ze waarschijnlijk gewoon via internet had besteld. Die viel niet bij iedereen in de smaak en ook op haar hoed kreeg ze vorig jaar veel kritiek. De koningin droeg toen een schuine hoed, die op sociale media onder meer tot bezorgdheid leidde over de staat van het koninklijk huwelijk omdat ze daardoor koning Willem-Alexander niet zou kunnen aankijken.

Dutch design

Dit keer droeg Máxima een ontwerp van de Britse ontwerper Philip Treacy op haar hoofd. Hij maakte in het verleden veelvuldig creaties voor het Britse koningshuis. “Het is volgens de RVD een zogenoemde pillbox maar zo zou ik het niet willen noemen. “Het is in ieder geval een fluweel hoedje met een decoratie erop ook weer in de kleur van haar japon.”

Prinses Laurentien koos net als eerdere jaren weer voor een japon van het Haagse huis Hardies. “Allebei Dutch design”, zo viel Droogendijk op. Volgens haar stal de echtgenote van prins Constantijn de show dankzij het bijzonder stofgebruik in de jurk met metallic tinten. “Heel modern.”