De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen heeft in de Hofburg, het voormalig keizerlijk paleis in Wenen, de Japanse prinses Kako ontvangen. Die is voor een meerdaags officieel bezoek in Oostenrijk om het 150-jarig jubileum te vieren van de diplomatieke betrekkingen tussen Japan en Oostenrijk.

“Ik ben zeer verheugd over haar komst. Dit jubileum is een uitgelezen kans voor de burgers van onze beide landen om elkaar nog beter te leren kennen”, aldus Van der Bellen op sociale media na de ontvangst van prinses Kako.

De 24-jarige jongste dochter van kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko is voor het eerst alleen op buitenlandse reis. In Wenen staat behalve een aantal recepties ook een uitvoering door de Wiener Sängerknaben op het programma. Aansluitend gaat de prinses ook naar buurland Hongarije, dat eveneens het 150-jarige diplomatieke jubileum viert. Oostenrijk en Hongarije waren destijds onder de Habsburgers namelijk in een dubbelmonarchie met elkaar verbonden.