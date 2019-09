Heel wat huwelijkspartners van Nederlandse vorsten, prinsen en prinsessen zijn geboren in Duitsland. De paleizen en kastelen waar de wortels van onze koning liggen, vormen samen de ruim 2.000 kilometer lange Oranjeroute. Een selectie.

Uitzicht op de Harz

Juliana van Stolberg-Wernigerode, de moeder van Willem van Oranje-Nassau, was afkomstig uit de Harz. Zowel Wernigerode als Stolberg is een gezellig vakwerkstadje, waar op een heuvel een robuust slot boven alles uittorent.

Midden van Duitsland

Aan het idyllische riviertje de Lahn liggen diverse Oranjerouteplaatsen. Zoals Diez, waar maar liefst twee kastelen zijn: het Gravenslot en Slot Oranienstein. Via Braunfels en Dillenburg komt u bij Siegen, waar lange tijd Oranjes woonden. Aan die periode herinneren eveneens twee kastelen, het Untere en Obere Schloss.

Oranje in de naam

Het slot in Diez dankt zijn naam aan de Oranjes, maar die naam komt ook terug in Oranienbaum en Oranienburg. Prinses Louise Henriëtte van Oranje-Nassau liet vlakbij Berlijn een jachtslot met veel pracht en praal verbouwen: Slot Oranienburg. Oranienbaum ontstond tegen het einde van de 17de eeuw, toen prinses Henriëtte-Catharina van Oranje-Nassau een stadje met dezelfde naam liet aanleggen, waarvan het slot het stralend middelpunt vormde.

Vlakbij Berlijn

Ook Potsdam bloeide op onder prinses Louise Henriëtte van Oranje-Nassau. Er ontstond een uniek ensemble van paleizen en parken, waar drie eeuwen lang keurvorsten, koningen en keizers resideerden.

Recente geschiedenis

Veel Nederlandse vorsten uit de 19de en 20ste eeuw vonden hun huwelijkspartners in Duitsland. Zo is koningin Emma, de tweede echtgenote van koning Willem III, geboren en getogen in het barokke slot van Bad Arolsen. Prins Hendrik, de man van koningin Wilhelmina, bracht zijn jeugd door in het sprookjesslot van Schwerin. Vooral de troonzaal in dit kasteel is een plaatje.

Wilt u (een deel van) de Oranjeroute volgen? Meer informatie: www.oranjeroute.nl en www.germany.travel

