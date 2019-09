Na een korte rijtoer door het centrum van Den Haag zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima dinsdagmiddag in de Glazen Koets aangekomen op het Binnenhof.

Prinses Beatrix wachtte de Glazen Koets haast traditiegetrouw op bij het Kabinet van de Koning, aan de Korte Vijverberg. Van achter het raam zwaaide ze naar haar zoon en schoondochter. Naast haar zat de 96-jarige Engelandvaarder Rudi Hemmes.

Ook in 2018, 2017 en in 2014 koos de prinses voor het Kabinet van de Koning. In 2015 en 2016 stond prinses Beatrix op het bordes van het Mauritshuis te zwaaien naar het koningspaar. In 2013, in het jaar dat ze afstand nam van de troon, was Beatrix er niet bij op Prinsjesdag.

Een commissie van in- en uitgeleide met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib ontving het koningspaar bij de ingang van de Ridderzaal.