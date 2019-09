Prinses Irene krijgt een eigen bos. De prinses, die in augustus 80 is geworden, wordt door Stichting Nationale Boomfeestdag bedankt voor haar jarenlange inzet voor de natuur. En als ultiem cadeau laat de stichting een nieuw bos aanplanten: het IreneBos.

Dat komt in Alphen aan den Rijn, waar volgend jaar op 18 maart de Nationale Boomfeestdag wordt gehouden. Ruim 400 kinderen uit de gemeente zullen het IreneBos gaan inplanten. Het bos beslaat 2000 vierkante meter. De 225 bomen en struiken die daar komen, moeten een voedselbos, een bijenbos en een klimaatbos vormen. Die worden met elkaar verbonden door schelpenpaden en een bomencirkel.

De stichting zegt het van belang te vinden “dat in het bos naderhand natuurlessen aan basisschoolkinderen worden gegeven; dit in het verlengde van de wens van Irene om kinderen de natuur te laten beleven in hun eigen natuuromgeving”.

Prinses Irene kreeg maandagavond voor haar verjaardag al een voorstelling aangeboden in Carré. Daar werd een ode gebracht aan de natuur door haar eigen stichting NatuurCollege.