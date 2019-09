Koning Felipe heeft maandagavond zijn lange reeks gesprekken met de leiders van de politieke partijen even onderbroken om samen met koningin Letizia de nationale basketbalploeg te ontvangen. Daar was alle reden toe: Spanje veroverde een dag eerder bij het wereldkampioenschap in China de titel door in de finale Argentinië met 95-75 te verslaan.

In het Zarzuelapaleis poseerden de basketballers met het koningspaar. Bij wijze van uitzondering was de bijna twee meter lange koning Felipe nu eens niet de langste op de foto, terwijl koningin Letizia expres een knalrode jurk had aangetrokken om tussen de lange mannen nog op te vallen. De basketballers hadden de wereldbeker meegenomen en hingen sportfanaat Felipe ook een gouden medaille om.

Het was voor Spanje na 2006 de tweede wereldtitel. De koning had via sociale media al zijn trots en gelukwensen geuit. Veel tijd om na te genieten heeft Felipe echter niet. Dinsdag begint voor hem de tweede ronde van politieke gesprekken over de vorming van een nieuwe regering en het vinden van voldoende parlementaire steun voor een nieuwe premier.