Het Deense kroonprinselijk paar is dinsdagmorgen al vroeg op stap gegaan met kroonprinses Victoria en prins Daniel van Zweden. Even na 20.30 uur arriveerde het gezelschap in de zogenoemde VN-stad in het noorden van Kopenhagen. Daar werden ze verwelkomd door Grete Faremo, uitvoerend directeur van het UN Project Management Office, UNOPS, om te gaan praten over innovatieve partnerschappen achter de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Kroonprinses Victoria en prins Daniel zijn maandag aan het einde van de middag, samen met een fikse handelsdelegatie, aangekomen voor een driedaags bezoek aan Denemarken. Na een ontvangst door de Zweedse ambassadeur gingen ze later op de avond naar kroonprins Frederik en kroonprinses Mary die hen thuis ontvingen voor een privédiner. Op sociale media deelden beide koningshuizen opnamen van het gesprek vooraf.

Doel van het Zweedse bezoek is het versterken en ontwikkelen van de relaties tussen de twee landen in de gezondheidssector, de groene transitie en op het gebied van infrastructuur en transport. Tegelijkertijd richt het bezoek zich op de zeventien duurzame doelen van de VN, waarmee zowel het Deense kroonprinselijk paar als het Zweedse paar zich in hun werk bezighoudt.