De BBC heeft alsnog excuses aangeboden aan prins Harry voor het plaatsen van een omstreden foto eind vorig jaar. Het betrof een kiekje van een rechts-extremistische groep die de hertog van Sussex had afgebeeld met een pistool tegen zijn hoofd met de tekst ‘rasverrader’ erbij. De prins was daar erg van geschrokken. De omroep heeft nu toch sorry gezegd in een brief aan Harry, meldt The Guardian.

De BBC gebruikte de collage in een nieuwsuitzending en online bij een artikel over de groep. Harry reageerde geschokt en zei dat de afbeelding serieuze zorgen over de veiligheid van zijn gezin en stress had veroorzaakt, zeker omdat zijn vrouw Meghan destijds vijf maanden zwanger was. Omdat de Brit graag van tevoren had gehoord dat de foto zou worden gedeeld diende hij een klacht in bij de omroep en bij de Britse tv-waakhond Ofcom. De klacht werd echter afgewezen omdat het gebruik ervan volgens de waakhond bijdroeg aan de berichtgeving over de activiteiten van de rechts-extremisten en een publiek belang diende.

De omroep laat nu aan Harry weten dat er voortaan beter wordt nagedacht voordat er “serieus aanstootgevend materiaal” wordt gepubliceerd en dat de impact op individuen moet worden afgewogen tegen het publieke belang dat door de publicatie ervan kan worden gediend. De prins laat in een reactie weten blij te zijn met de excuses, maar benadrukt wel dat hij nog steeds vindt dat het plaatje niet had moeten worden gepubliceerd door zo’n toonaangevende omroep. “Het had omschreven moeten worden zodat anderen er niet door beïnvloed zouden kunnen worden.”