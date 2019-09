Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagmiddag aangekomen in Meppel voor de afsluiting van hun eendaagse streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe. Eerste stop is de opgeknapte wijk Haveltermade.

In deze wijk uit de jaren vijftig is de sociale woningbouw en de openbare ruimte in samenspraak met de bewoners verbeterd. Koning en koningin spreken in een buurthuis onder meer met een ouder echtpaar dat ruim vijftig jaar in de wijk woont, een wijkagent en deelnemers van het project ‘internationaal eetcafé’ over de transformatie die Haveltermade heeft meegemaakt.

Daarna gaat het koningspaar naar de binnenstad van Meppel. Hier vindt een ontmoeting plaats met Meppelers die op eigen wijze een bijdrage leveren aan het bruisend houden van het centrum. Het bezoek aan Zuidwest-Drenthe wordt afgesloten in de Grote Kerk.

Voor aankomst in Meppel maakten koning en koningin een korte stop in het dorp Veeningen, in de gemeente De Wolden, voor een gesprek met dorpelingen over ‘Initiatiefrijk De Wolden’. In dit subsidieprogramma sluit de gemeente aan bij initiatieven uit de samenleving zelf.