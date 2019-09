Koningspaar op streekbezoek in Drenthe

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdag, daags na Prinsjesdag, in Hoogeveen begonnen aan een streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe. Op het programma staan naast het verblijf in Hoogeveen ook uitstapjes naar Westerveld, De Wolden en Meppel.

Tijdens het streekbezoek wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan initiatieven van bewoners en ondernemers om de leefbaarheid in hun stad of dorp te behouden. Bij deze initiatieven staat een verbindende aanpak centraal.

Zo ook in de eerste halteplaats, waar het koningspaar gesprekken voert met oprichters en deelnemers van de initiatieven ‘De Smederijen’ en ‘Jong Hoogeveen’. Bij de Smederijen smeden bewoners samen plannen om de leefbaarheid in hun eigen buurt te verbeteren.

GKN Fokker

Jong Hoogeveen heeft als doel kinderen gezond, veilig, schuldenvrij en succesvol te laten opgroeien zodat zij hun weg in de samenleving en op de arbeidsmarkt kunnen vinden.

Vervolgens gaan koning en koningin naar GKN Fokker, één van de grootste werkgevers in de streek. Het bedrijf ontwikkelt vliegtuigonderdelen van composiet voor onder andere het gevechtsvliegtuig, de F-35. Composiet zorgt voor lichtere en duurzamere vliegtuigen en minder CO2-uitstoot.