Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn bij hun streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe vanuit Hoogeveen aangekomen in Westerveld.

Daar kregen zij op het Dwingelderveld, het grootste natte heidegebied van West-Europa, van vrijwilligers van Natuurmonumenten uitleg over natuurbehoud en het in stand houden van de biodiversiteit in het gebied. Op de achtergrond was nog de schaapkudde zichtbaar die zorgt dat de heide vrij blijft van ongewenste grasgroei. Het bezoek aan de heide werd direct aangegrepen om een serie foto’s van de koning en koningin te maken.

Het koningspaar bekeek ook de grote radiotelescoop aan de rand van het natuurgebied en bezocht daarna naar Astron, het Nederlands Instituut voor Radioastronomie. Het instituut behoort tot de top drie instituten in de wereld op het gebied van radiosterrenkunde.