Prinses Margriet opent vrijdag 25 oktober in Nieuwdorp het uitgebreide en heringerichte Bevrijdingsmuseum Zeeland. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het museum toont de geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Binnen het museum is een centrale plek ingeruimd voor de Slag om de Schelde, die een sleutelrol speelde in de bevrijding van Nederland. Het nieuwe Bevrijdingspark Zeeland, dat onderdeel uitmaakt van het Bevrijdingsmuseum, omvat onder andere de herbouwde noodkerk uit Ellewoutsdijk, een baileybrug en Shermantanks.

Nadat ze de officiële opening heeft verzorgd, krijgt Margriet een rondleiding door het nieuwe tentoonstellingspaviljoen van het museum. Ook spreekt de prinses met enkele oorlogsveteranen en met vrijwilligers die hebben geholpen bij de totstandkoming van het museum.

Nederland viert in 2019 en 2020 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen vanwege die viering verschillende festiviteiten en herdenkingen bij. Zo verzorgde koning Willem-Alexander op 31 augustus in Terneuzen de aftrap van de viering. Koning Máxima was daar ook bij aanwezig.