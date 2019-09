Koningin Máxima is woensdag 9 oktober aanwezig bij een deel van het congres ‘Samen van betekenis – Jij maakt het verschil!’ in theater Flint in Amersfoort. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het congres wordt georganiseerd door Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ), de koepel van organisaties die, met inzet van vrijwilligers, mensen in hun laatste levensfase en hun mantelzorgers ondersteunt.

Het congres richt zich op het belang van vrijwilligers voor de palliatieve terminale zorg. De koningin woont een lezing bij en is aanwezig bij de uitreiking van de zogeheten Prijs de Vrijwilliger-award aan een van de genomineerde VPTZ-organisaties.

Ook spreekt Máxima samen met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de winnaars en de genomineerden. De vrijwilligers vertellen op hun beurt wat zij kunnen betekenen voor cliënten en familieleden, en lichten toe wat het werk voor hen betekent.

De vrijwilligers ondersteunen mensen in de laatste fase van hun leven thuis, in hospices en in zorginstellingen. VPTZ Nederland ondersteunt ruim 200 lidorganisaties, waarbij meer dan 12.000 vrijwilligers actief zijn.