Prins William heeft positief gereageerd op een nieuwe app van de BBC, die jongeren moet weerhouden van het sturen van nare online-berichten. Hij omschrijft de app als “positief en praktisch” en noemt het “fantastisch” dat de BBC de app heeft ontwikkeld. De app is er mede gekomen omdat de prins in november 2018 techbedrijven beschuldigde te weinig te doen tegen de kwalijke effecten van sociale media.

De Own it-app, zoals de applicatie heet, stuurt jongeren een bericht als zij op het punt staan om persoonlijke informatie of beledigingen te versturen. De app monitort de emoties van de jongeren en kan hen zelfs advies geven. Het initiatief richt zich vooral op kinderen van 9 tot 13 jaar, die hun eerste smartphone krijgen. De app moet kinderen “gezond onlinegedrag” aanleren, laat de BBC weten.

De prins zegt “dolblij” te zijn dat het initiatief mede tot stand is gekomen dankzij de taskforce tegen cyberpesten die hij in 2016 opzette. Die taskforce was gericht op kinderen van 11 tot 16 jaar. Bij de lancering omschreef de hertog van Cambridge cyberpesten als een ernstige bedreiging voor een gelukkige en gezonde kindertijd. “Het kan in heel ernstige gevallen zelfs levensbedreigend zijn.”