Catherine, de vrouw van de Britse prins William, heeft donderdagochtend het Sunshine House van kinderziekenhuis Evelina London bezocht.

In het gezondheidscentrum in Southwark sprak Kate met de medewerkers van Family Nurse Partnership (FNP) om meer te weten te komen over het vrijwillige programma. De FNP werkt samen met jonge ouders tot 24 jaar met een speciaal opgeleide gezinsverpleegkundige die hen geregeld bezoekt, vanaf de vroege zwangerschap tot hun kind twee jaar oud is.

De FNP-medewerkers vertelden aan Kate hoe ze jonge moeders ondersteunen om een gezonde zwangerschap te hebben, en helpen om de gezondheid en ontwikkeling van hun kind te verbeteren en hun doelen en ambities te bereiken.

Daarna kreeg de 37-jarige Kate de kans om een van de jongste deelneemsters te ontmoeten. In een filmpje op het Twitteraccount van Kensington Palace is te zien hoe de hertogin van Cambridge kletst met een jong meisje, dat bij haar moeder op schoot zit.