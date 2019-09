Kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit hebben donderdagochtend een bezoek gebracht aan Vågå. De Noorse kroonprins en kroonprinses maken momenteel een rondreis door de Noorse provincie Oppland.

Haakon begon de dag tussen startende bedrijven op BETA. BETA is een kantoorgemeenschap voor ondernemers in het centrum van Vågå, die in 2016 door lokale enthousiastelingen is gestart. Van de oprichters van BETA ging de reis naar Ullinsvin, de oude pastorie in Vågå. Daar nodigde het geschiedenisteam Haakon en Mette-Marit uit voor een rondleiding door de gerestaureerde ‘Prestgardshågein’, ofwel een historische pastoriekruidentuin. Hierin ligt onder andere ‘Oldemors kruidentuin’, opgedragen aan Christine Storm Munch – oma van de schilder Edvard Munch. Christine was hier een dominee van 1776 tot 1786 en velen kwamen naar haar voor hulp tegen ziekte en kwalen.

Mette-Marit opende vervolgens Gallery Ullinsvin, een centrum voor kunst en cultuur. De kroonprinses roemde de rust en ruimte van Vågå als inspiratie voor Noorse kunstenaars. “Hier leeft het oude en het nieuwe naast elkaar – in een mooie mix van behoud en vernieuwing. Van erfgoed, traditie en een frisse kijk op wie we zijn”, aldus Mette-Marit in haar openingsspeech.

Na de opening kregen de kroonprins en kroonprinses de gelegenheid om rond te dwalen over de binnenplaats van het centrum, waar kraampjes oude ambachten en traditionele gerechten tentoonstelden. Zo proefden Haakon en Mette-Marit van gerookte forel, gegrild lamsvlees en warme brie. Van Vågå reisde het paar naar de gemeente Sel. Dit is de laatste stop van de rondreis van dit jaar.