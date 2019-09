Koning Willem-Alexander is op 10 oktober bij het veertigjarig bestaan van VluchtelingenWerk Nederland in Zaandam. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

Tijdens de jubileumbijeenkomst staan vluchtelingen en vrijwilligers van de organisatie centraal. Directeur Abdeluheb Choho en historicus en columnist James Kennedy blikken terug en vooruit en ook worden de VluchtelingenWerk Awards uitgereikt voor het creëren van draagvlak in de samenleving. Willem-Alexander spreekt met medewerkers, vrijwilligers en vluchtelingen, die onder meer vertellen over hun ervaringen rond hun opvang in Nederland.

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de bescherming van mensen die hun land moesten verlaten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. De organisatie – die bijna 15.000 vrijwilligers en 65.000 donateurs telt – biedt deze mensen juridische en maatschappelijke veiligheid door hen te begeleiden vanaf het moment van aankomst in Nederland tot en met de integratie in de samenleving.