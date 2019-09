Prinses Beatrix luistert donderdagavond de galavoorstelling op die het legendarische Alvin Ailey American Dance Theater geeft in het Nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Het gezelschap uit de Verenigde Staten bestaat ruim zestig jaar. Het werd in 1958 opgericht door de Afro-Amerikaanse danser en activist Alvin Ailey (1931-1989), die de Afro-Amerikaanse cultuur wilde behouden en de Amerikaanse moderne dans er ook mee wilde verrijken.

Het fameuze gezelschap van 32 dansers danst zijn repertoire van meer dan 235 werken van negentig verschillende choreografen over de hele wereld. Het bezocht al meer dan zeventig landen. Het Amerikaanse Congres gaf de groep ruim tien jaar geleden de titel ‘American cultural ambassador to the world’.

Het optreden in Nederland is een initiatief van het Holland Dance Festival en het Luxor Theater Rotterdam, die samen spraakmakende, internationale dansvoorstellingen naar Nederland willen halen en Rotterdam als dansstad op de kaart willen zetten.