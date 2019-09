De Londense Fashion Week heeft dit jaar een koninklijk linkje. Brandnetels uit de tuin van Highgrove House, waar prins Charles en zijn vrouw Camilla wonen, hebben hun debuut gemaakt op de catwalk. Charles heeft namelijk twee eco-vriendelijke ontwerpers Vin + Omi gevraagd om het onkruid als stof voor hun kleding te gebruiken.

De onwaarschijnlijke samenwerking is voortgekomen uit een receptie vorig jaar, waar de prins van Wales het modeduo ontmoette. Nadat Vin + Omi Charles hadden verteld over hun werk – middels een traditionele methode verwerken ze brandnetelstelen tot een cashmere-achtige stof – zei hij dat hij genoeg brandnetels had op Highgrove. Charles bood gelijk aan om deze te gebruiken.

Niet alleen het onkruid is verwerkt in de collectie, ook overtollige hazelaar, wilg en kippengaas vonden hun weg naar het mode-evenement in de vorm van onder meer hengsels voor handtassen. De hoofdtuinman van de prins bekeek de show vanuit het publiek, zo weet The Telegraph.