Een arbeider die aan het werk was in Buckingham Palace en achteloos een kopje thee bestelde bij “een welbespraakte vrouw”, was verbijsterd toen hij erachter kwam dat niemand minder dan de Queen hem zijn thee kwam brengen. Dit en nog veel meer verhalen uit Buckingham Palace komen aan de orde in een nieuwe documentaire op de Britse zender Channel 5, getiteld Geheimen van de koninklijke paleizen.

De arbeider in kwestie was een vriend van de koninklijke stoffeerder van de overleden koningin-moeder, Kevin Andrews. Deze vertelt in de docu over zijn vriend, die een bureau uit elkaar aan het halen was in het paleis, waardoor hij niet kon zien van wie de stem was die hem een kopje thee aanbood.

Andrews: “Hij antwoordde: ‘ja, in een beker. Twee suikerklontjes. Builder’s tea. Ik wil niet van die onzin die ik de laatste keer dat ik hier was kreeg, al dat porselein en dat schoteltjesgedoe.” De vrouw kwam terug met de ‘builder’s tea’, zoals een sterke kop zwarte thee in de Britse volksmond wordt genoemd, en zei: “Ik heb je thee hier op tafel gezet.” Toen hij opkeek zag hij koningin Elizabeth de kamer verlaten.

Bar

De documentaire onthult ook dat de officiële Londense residentie van de Queen ooit een eigen bar had, maar deze werd gesloten nadat het personeel te dronken was geworden. Het favoriete drankje van de koningin is een gin en Dubbonet, bevestigt haar voormalige chef-kok Darren McGrady ook in de documentaire.

Volgens het programma, dat later deze maand wordt uitgezonden, is er ook een pinautomaat in het paleis is geïnstalleerd – al is het niet duidelijk of de koningin het apparaat ooit heeft gebruikt. De eerste aflevering in de serie verkent Buckingham Palace, alvorens de andere koninklijke residenties, waaronder Windsor Castle, Balmoral en Clarence House aan te doen.