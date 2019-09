Het organisatiecomité voor de plechtigheden rond de inhuldiging van de Japanse keizer Naruhito heeft een reservedag aangewezen voor de keizerlijke rijtoer na afloop. De dag van de inhuldiging, 22 oktober, heeft de voorkeur, maar als er te veel regen wordt verwacht, dan wordt de rit van het Keizerlijk Paleis naar de keizerlijke residentie Akasaka verschoven naar 26 oktober. Mocht het dan ook gaan regenen, dan gaat de hele rijtoer niet door.

Tijdens de rijtoer, die aan het einde van de middag moet beginnen, wordt het keizerspaar in een speciaal voor de gelegenheid aangepaste en omgebouwde Toyota Century – 5,34 meter lang, 1,93 meter wijd – over de 4,6 kilometer lange route gereden. De wagen heeft airbags op de achterbank, aangebracht aan de beiden zijkanten, en is zo gemaakt dat het publiek keizer Naruhito en keizerin Masako goed kan zien.

Bij de inhuldiging van Naruhito’s vader in 1990 werd nog een Rolls Roys Corniche III ingezet, maar de keizerlijke hofhouding vond die auto niet meer geschikt. Bovendien was er een voorkeur om de keizer van Japan ook in een Japanse auto te vervoeren.