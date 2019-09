Arnhem herdenkt vrijdag dat het 75 jaar geleden is dat de geallieerden de stad probeerden te bevrijden. Dat gebeurt met een kerkdienst, waarbij prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven aanwezig zijn.

Daarna volgt een stille tocht en kransleggingen en het muziekspektakel Bridge to Liberation op de John Frostbrug over de Rijn.

De Slag om Arnhem was deel van de geallieerde operatie Market Garden. Dat plan, bedoeld om een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog, mislukte omdat de Britten de Rijnbrug in de Gelderse hoofdstad niet konden veroveren op de Duitse bezetters. Arnhem was in puin geschoten en meer dan 90.000 inwoners werden door de Duitsers gedwongen te vertrekken. Arnhem werd uiteindelijk pas in april 1945 bevrijd.

Airborneplein

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie spreken in de kerk. Ministers Bijleveld en Slob, de ambassadeurs van de geallieerde landen en Duitsland zullen daarbij zijn.

Na de kerk gaat het gezelschap in stille tocht naar het Airborneplein aan de voet van de Rijnbrug. Daar worden kransen gelegd. Militairen en jonge veteranen brengen een eregroet aan de veteranen uit 1944 die nog aanwezig zijn.

De herdenking eindigt op de brug met het spektakel Bridge tot Liberation. Daaraan doen onder andere André Hazes, Alain Clark en Wet Wet Wet mee. Met speciale effecten worden persoonlijke verhalen uit 1944 verbeeld. De bekende Britse historicus en tv-presentator Dan Snow praat de show aan elkaar.