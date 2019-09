Prinses Margarita exposeert bij Masterly The Hague ook dit weekeinde nog op twee plekken haar werk. Het vierdaagse kunstevenement in Den haag heeft dit jaar als thema ‘A Royal Festival’. Margarita werkt al enkele jaren samen met curator Nicole Uniquole, die Dutch design met oude meesters verbindt.

In een stadspaleis aan de Lange Vijverberg staan twee Oranjevaasjes die de oudste dochter van prinses Irene in het kader van 75 jaar bevrijding voor Royal Leerdam maakte. Aan het Lange Voorhout, in het voormalige woonhuis van prins Frederik Hendriks raadsman Constantijn Huygens, staat een kabinet dat de prinses Margarita samen met meubelontwerper Wilfred Kalf heeft ontworpen.

“Dit werk ontstond omdat ik graag kabinetjes maak en zij meer in de patronen zit,” verklaart Kalf. “De samenwerking gaat heel organisch. De ene keer bij mij in de werkplaats, dan bij haar thuis of ergens anders. En veel bellen.” De beide ontwerpers namen Rembrandt en de Gouden Eeuw als inspiratiebron voor de kast die ‘Rembrandt’s Gold’ werd gedoopt.

Vakmanschap

Het Zuid-Hollandse notenhout, een houtsoort die ook in Rembrandts tijd veelgebruikt was, maakte Kalf in de vorm van een reiskoffer uit die tijd. Margarita was met name verantwoordelijk voor het bladerpatroon dat in het messing is gegraveerd. “Het is als de gravures die Rembrandt maakte voor zijn etsen. De bladeren van de peperplant staan symbool voor de oorsprong van de rijkdom van Nederland: daardoor hebben we de Gouden Eeuw gehad,” aldus de prinses.

“Ik ben aan Wilfred gekoppeld als gelegenheidsduo. Maar er komen uiteindelijk heel leuke samenwerkingen uit. Het is de eerste van een vijftal kabinetten die we samen zullen maken. Beiden hebben we veel gevoel voor materialen.” Volgens Kalf klikte het meteen goed, omdat Margarita “houdt van de processen en het vakmanschap”.