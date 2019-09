Prins Charles heeft zijn bezoek aan de herdenking van de Slag om Arnhem, die 75 jaar geleden plaatshad, afgesloten in de cockpit van een nagebouwd houten zweefvliegtuig. Met dergelijke Horsa Gliders werd in 1944 materieel aangevoerd tijdens de luchtlandingen.

De Britse kroonprins zat in Oosterbeek achter de stuurknuppel van de replica samen met Frank Ashley (94), die in 1944 piloot van zo’n zweefvliegtuig was. De twee spraken honderduit over de bijzondere tocht over Het Kanaal van destijds. “Hij heeft me echt gecharmeerd”, aldus Ashley.

Net zoals in Ede, Arnhem en Driel was het publiek massaal toegestroomd om de Britse prins te zien.