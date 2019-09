De Britse kroonprins Charles heeft zaterdag in Driel een krans gelegd voor de Poolse militairen die sneuvelden tijdens de Slag om Arnhem in 1944. Dat is bijzonder, omdat de Britten de Polen meer dan 50 jaar lang de schuld gaven van het mislukken van de belangrijke slag.

Defensieminister Ank Bijleveld haalde zaterdag in haar toespraak ook nog aan dat de Polen pas in 2006 de Militaire Willems-Orde kregen voor hun aandeel in de bevrijding van Nederland. De voormalige geallieerde landen hielden dat steeds tegen.

In Driel zijn drie veteranen aanwezig die op 21 september 1944 zelf landden bij Driel. Ook nabestaanden van de Poolse bevelhebber Sosabowski zijn in Driel.

Ere-kolonel

Charles sprak na de herdenking uitgebreid met de drie veteranen, van wie er een voor het eerst sinds 1944 weer in Nederland was. Hij toonde bewondering voor de benarde omstandigheden waaronder de Polen in Nederland landden.

De Britse prins heeft in Driel ook het uniform van bevelhebber Sosabowski en zijn levensgeschiedenis bekeken. Het uniform heeft Driel te leen van een Pools museum.

Charles sluit zijn bezoek aan de Airborne-regio af in Oosterbeek. Daar ontmoet hij onder meer militairen van het regiment waarvan hij ere-kolonel is. Ook in Oosterbeek is het erg druk.