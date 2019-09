Een groep Arnhemse schoolkinderen heeft zaterdag gepraat met de Britse kroonprins Charles over de Slag om Arnhem. Charles noemde het belangrijk dat de jongste generaties zich verdiepen in de geschiedenis van vrijheid.

De kinderen spraken voor een schoolproject met 32 mensen die de Slag destijds meemaakten. Die gesprekken verwerkten zij in tekeningen die op een expositie in de Eusebiuskerk te zien zijn.

In Ede hadden de Britse prins en prinses Beatrix een geanimeerd gesprek met de tien veteranen die in 1944 bij Arnhem vochten. Een van de hoogbejaarden kwam in Ede met een tandemsprong aan een parachute naar beneden.

Charles bezoekt zaterdag nog de Polenherdenking in Driel en Oosterbeek, waar in 1944 het hoofdkwartier van de Britten was. Overal staan drommen mensen om een glimp van de prins op te vangen en een herdenking bij te wonen. In Ede ontstond na het vertrek van de hoogheden een grote verkeerschaos met zelfs fiets- en voetgangersopstoppingen.