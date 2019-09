Een slachtoffer van de Amerikaanse van kindermisbruik verdachte multimiljonair Jeffrey Epstein beschuldigt de Britse prins Andrew er direct van zich schuldig te hebben gemaakt aan misbruik. “Hij was een misbruiker, een deelnemer” aan de seksuele uitbuiting in de kring van Epstein, zegt Virginia Giuffre in een televisie-interview met NBC News.

Giuffre staat op de recent gepubliceerde beruchte foto waarop Andrew te zien is bij het uitlaten van een jonge vrouw uit de woning van Epstein in New York. In het interview vertelt ze hoe Epstein haar opdracht gaf seks te hebben met machtige mannen uit de kring rond hem, onder wie – zo zegt ze – prins Andrew.

De vrouw wees Andrew in 2014 in een verklaring voor de rechtbank ook al aan als misbruiker. De prins heeft altijd ontkend weet te hebben gehad van het misbruik door Epstein. De multimiljonair pleegde in augustus zelfmoord in zijn cel, nadat hij was aangehouden op beschuldiging van het misbruiken van tientallen minderjarigen.