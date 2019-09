Archie, het zoontje van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan, ging afgelopen zomer al naar Frankrijk en Ibiza maar maandag staat zijn eerste officiële reis op het programma. Slechts vier maanden oud reist hij maandag mee met zijn ouders naar Zuid-Afrika.

Het is niet voor het eerst dat de Britse royals hun kinderen al op jonge leeftijd deel laten uitmaken van een officieel bezoek over de grens. Harry’s ouders prins Charles en prinses Diana namen zijn oudere broer prins William in 1983 bijvoorbeeld mee naar Australië en Nieuw-Zeeland toen hij negen maanden oud was.

William en zijn vrouw Catherine waren er ook vroeg bij. Hun zoon prins George was eveneens negen maanden toen hij meeging naar Australië en Nieuw-Zeeland in 2014.

Reisschema

Het is nog maar de vraag of de Zuid-Afrikanen Archie te zien krijgen. Het jongetje is tot dusver niet mee geweest naar officiële gelegenheden. Hij is ook niet opgenomen in het reisschema, maar volgens Britse media zouden Harry en Meghan wel van plan zijn om Archie aan Afrika te introduceren.

De hertog van Sussex bezoekt naast hun gezamenlijke reis naar Zuid-Afrika ook Malawi, Angola en Botswana.