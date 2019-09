Keizerin-emerita Michiko van Japan is schoon verklaard van kanker. Nadat ze twee weken geleden onder het mes ging vanwege borstkanker zijn er geen uitzaaiingen ontdekt. Dat heeft het Keizerlijk Hofagentschap bekendgemaakt. De 84-jarige keizerin herstelt goed.

De kanker was in een vroeg stadium ontdekt in haar linkerborst. Michiko hoeft niet te worden bestraald omdat het risico op terugkeer laag is. Wel ondergaat ze een hormoontherapie om te voorkomen dat ze opnieuw ziek wordt. Die behandeling duurt een paar jaar.