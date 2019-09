De Nederlandse regering ondersteunt het werk van koningin Máxima voor de Verenigde Naties jaarlijks met gemiddeld 150.000 euro. Dat meldt de NOS op basis van gegevens van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De 150.000 euro komt uit de post ‘speciale multilaterale activiteiten’ op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het geld wordt vooral besteed aan reis- en verblijfskosten van de koningin en een medewerker van de Dienst Koninklijk Huis.

Koningin Máxima is al tien jaar speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering en ontwikkeling. Ze probeert in die functie financiële diensten beter toegankelijk te maken.

Komende week wordt in New York stilgestaan bij Máxima’s jubileum. Woensdag vindt er, in dezelfde week dat de VN bijeen is voor de Algemene Vergadering, een speciaal evenement plaats. Naast de koningin is ook koning Willem-Alexander aanwezig bij de bijeenkomst, waar onder meer wordt stil gestaan bij wat de afgelopen tien jaar is bereikt.