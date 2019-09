Maastricht greep naast de organisatie van het Eurovisiesongfestival, maar krijgt volgend jaar wel de koninklijke familie op bezoek. Dat koning Willem-Alexander op Koningsdag zijn verjaardag viert in de Limburgse hoofdstad, wordt daar helemaal niet gezien als een doekje voor het bloeden. “Voor ons is dit echt een hoofdprijs”, zegt burgemeester Annemarie Penn-te Strake tegen het ANP.

“Als het gaat om het Eurovisiesongfestival zijn we een mooie tweede geworden”, zegt de burgemeester, die vorige maand te horen kreeg dat het muziekevenement in mei neerstrijkt in Rotterdam. “Je kunt die twee evenementen ook niet goed vergelijken, vind ik. Koningsdag staat er voor ons echt los van. Deze kans komt een keer langs en dan moet je hem pakken.”

Koning Willem-Alexander is vorige week officieel door Penn-te Strake uitgenodigd zijn verjaardag in Maastricht te komen vieren, maar de naam van de stad zong al een tijdje rond. “De contacten over Koningsdag lopen al enige tijd”, stelt een woordvoerder van de gemeente, “maar in elk geval pas na het songfestival”.

Internationaal feestje

Toch is er mogelijk kruisbestuiving tussen het songfestival en Koningsdag. In het bidbook dat Maastricht in de strijd voor het songfestival opstelde, onderstreepte de stad zijn historie en centrale ligging in Europa. Die elementen worden nu weer aangehaald als speerpunten voor de viering van Koningsdag. “Het zou zomaar kunnen dat we mooie elementen uit ons bidbook meenemen, maar dat moeten we nog bezien”, aldus de woordvoerder.

Als het aan de burgemeester ligt, wordt Koningsdag 2020 een internationaal feestje. “Het gaat over de Maastrichtenaren zelf, met aan de ene kant de tradities en aan de andere kant alle nieuwe ontwikkelingen. Er is zoveel om te laten zien”, zegt Penn-te Strake. “Het liefst doen we dat samen met de gemeentes om ons heen, ook met een beetje België en een beetje Duitsland. Maastricht blijft de meest Europese stad van ons land, dus misschien moeten we dat ook laten zien. Maar ik weet het nog niet, dat moet allemaal nog uitgewerkt worden.”