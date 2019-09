Koning Willem-Alexander is vrijdagmiddag 11 oktober in het Koninklijk Paleis in Amsterdam voor de uitreiking van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2019. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag.

De Koninklijke Prijs is bedoeld om jong talent op het gebied van schilderkunst te stimuleren. Van de ruim tweehonderd inzendingen ontvangen drie jonge kunstenaars deze aanmoedigingsprijs. Zij krijgen dan een bedrag van 9000 euro. Na de uitreiking opent de koning de tentoonstelling waar werken van de winnaars en van de overige genomineerden te zien zijn. Deze tentoonstelling is van 12 oktober tot en met 17 november voor het publiek geopend.

De Koninklijke Prijs is in 1871 door Koning Willem III ingesteld als koninklijke subsidie voor Vrije Schilderkunst.