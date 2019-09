Hij vierde er nooit eerder zijn verjaardag, maar Maastricht is zeker geen onbekend terrein voor koning Willem-Alexander. De Limburgse hoofdstad verwelkomde Willem-Alexander, die op 27 april Koningsdag meeviert in Maastricht, een paar weken geleden nog.

Op 4 september was de koning er nog voor een werkbezoek aan Blauwe Zorg. Het bezoek, waarbij Willem-Alexander werd vergezeld door minister Bruins voor Medische Zorg en Sport, stond in het teken van ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Vorig jaar maart was de koning voor iets heel anders in het zuiden van het land. In maart opende hij de Groene Loper, een langgerekte bomenlaan voor voetgangers en fietsers op het dak van de Koning Willem-Alexandertunnel.

Dat Maastricht prima in staat is een koninklijk feestje te organiseren, ervoeren Willem-Alexander en Máxima in 2014. Toen werd in de stad gevierd dat het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar bestond. Ook de Belgische koning Filip en koningin Mathilde, groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa uit Luxemburg en bondspresident Gauck van Duitsland reisden voor die viering af naar de Limburgse hoofdstad.