Meghan spreekt voor het eerst publiekelijk over afkomst

Meghan, de hertogin van Sussex, heeft voor het eerst publiekelijk over haar eigen afkomst gepraat sinds ze lid is van de Britse koninklijke familie. Op de eerste dag van de Afrikaanse tour die zij en haar man prins Harry afleggen sprak ze een groep tienermeisjes in een sloppenwijk iets buiten Kaapstad toe.

De voormalige actrice zei dat ze als “gekleurde vrouw” op bezoek kwam. “Mag ik zeggen dat ik hier dan wel met mijn man als lid van de koninklijke familie ben, maar ik wil dat jullie weten dat ik hier ook ben als een moeder, een vrouw, een gekleurde vrouw en als jullie zus”, aldus Meghan, in de wijk die bekendstaat om de hoge criminaliteit. Harry en Meghan bezochten daarom een organisatie die vrouwen en meisjes zelfverdediging leren.

“Mannen worden niet geboren om vrouwen pijn te doen”, zei Harry daarover. “Ik wilde ervoor zorgen dat ons eerste bezoek als gezin – met mijn vrouw aan mijn zijde – gericht was op de grote uitdagingen waarmee miljoenen Zuid-Afrikanen worden geconfronteerd.” Meghan stelde op haar beurt te “applaudisseren” voor iedereen die opkomt “voor wat goed is”.

Het bezoek aan Nyaga Township werd tot het laatste moment geheim gehouden om veiligheidsredenen. De sloppenwijk was de eerste stop van Harry en Meghan van hun tiendaagse reis door Zuid-Afrika. Daarna gingen de ‘Sussexes’ door naar het centrum van Kaapstad waar ze onder meer het District 6 Museum bezochten.