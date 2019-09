Prins Bernhard was dolgelukkig toen in mei bekend werd gemaakt dat de Formule 1 definitief terugkeert naar ‘zijn’ Circuit Zandvoort. De prins beloofde begin deze maand nog ‘één groot festijn’ tijdens het raceweekeinde in mei 2020, maar er komt steeds meer verzet tegen de scheurende bolides in de Zandvoortse duinen. Dinsdag maakte de organisatie die eerder met succes de overheidsaanpak van stikstof aanvocht, Mobilisation for the Environment, bekend ook naar de rechter te stappen om de Formule 1 in de badplaats tegen te houden.

Mobilisation for the Environment is niet de enige milieuclub die bezwaren heeft tegen de GP van Zandvoort. De kans dat het de milieuorganisaties lukt om de Formule 1-race tegen te houden, is volgens advocaat Sander Lely behoorlijk. “De organisatie mag zich niet rijk rekenen door aan te nemen dat er de rest van het jaar minder uitstoot is rond het circuit”, zegt Lely, die aan de basis stond van de klimaatzaak die stichting Urgenda won van de staat, in het AD. “Op die redenering is de hele landelijke stikstofaanpak onderuit gegaan.”

Precies dat argument voerde prins Bernhard begin deze maand aan. “De overlast neemt per saldo af, want het circuit zal door alle aanpassingen die extra weken gesloten zijn”, zei hij tegen De Telegraaf. Voordat Max Verstappen en co op het gaspedaal kunnen trappen in de Hollandse duinen, moet Circuit Zandvoort nog flink worden verbouwd. Ook daarover zijn de milieuclubs kritisch, het circuit ligt in een beschermd natuurgebied. Er komen onder meer nieuwe tribunes, tunnels en een nieuwe weg. “Er worden geen blijvende wijzigingen aan de omgeving aangebracht”, aldus Bernhard. “We gaan geen duinen afgraven, de natuur blijft intact.”