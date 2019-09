Harry en Meghan hebben dinsdag opnieuw hun dansmoves laten zien in Kaapstad. De hertog en hertogin van Sussex, die maandag begonnen aan een tiendaagse reis door Zuid-Afrika, gingen in de buurt van Kaapstad naar het strand. Daar maakten ze kennis met jonge surfers die hun hobby gebruiken als therapie voor risicojongeren.

Waves for Change zet surfen in als manier om vertrouwen op te bouwen onder jongeren die in arme en gewelddadige gemeenschappen leven. Voor het bezoek reisden Harry en Meghan af naar Monwabisi Beach, waar de Sussexes deelnamen aan een mindfulness-oefening. Het stel werd gevraagd een sterk punt van de ander te benoemen. “Meghan zei dat het ouderschap haar nieuwe kracht is en dat zij en Harry nog volop leren”, vertelde een van de managers van Waves for Change aan People. “Ze zei: Harry is de beste vader. En Harry zei: nee, zij is de beste moeder.”

Meghan en Harry namen hun bijna vijf maanden oude zoontje Archie mee naar Zuid-Afrika, maar vooralsnog is het kereltje niet mee op stap geweest. “Ze hopen Archie een keer mee te kunnen nemen”, zei een ingewijde tegen het blad. “Maar dat is lastig te plannen omdat hij pas vijf maanden oud is.”

Hoewel Archie niet van de partij was, waren omstanders wel volop met de baby bezig. Harry en Meghan kregen verschillende cadeautjes en gaven meermaals antwoord op de vraag waar hun zoon was. “Hij slaapt.”