Koningin Elizabeth is misleid door premier Boris Johnson toen hij haar om een ongebruikelijk lange schorsing van het parlement vroeg. Dat oordeelde het Britse Hooggerechtshof dinsdag. De lange schorsing van het parlement werd onwettig verklaard.

De rechters van het Hooggerechtshof zijn het unaniem eens met de klagers die vinden dat premier Boris Johnson in strijd met de wet handelde. Eerder deze maand stuurde de premier het parlement vijf weken met reces. Volgens de klagers sprak Johnson niet de waarheid over het waarom van de lange schorsing. In werkelijkheid zou de premier het parlement zo veel mogelijk uit willen schakelen in de aanloop naar de door hem aangekondigde brexit op 31 oktober.

Door de uitspraak van het hof kan het Britse parlement in principe onmiddellijk weer aan het werk.