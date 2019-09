Koning Willem-Alexander met koningin Máxima in New York

Koning Willem-Alexander spreekt dinsdagmiddag in New York voor de tweede keer de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Dat deed de koning eerder in 2015, toen Nederland wereldwijd stemmen probeerde te winnen voor een tijdelijke zetel in de VN-Veiligheidsraad.

Willem-Alexander houdt zijn toespraak tijdens de middagsessie, nadat hij eerder die dag aanwezig is geweest bij het openingsdebat en de toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump. De paden van Trump en de koning kruisen elkaar die dag vaker, onder meer bij de receptie die Trump geeft voor de bezoekende staatshoofden.

De koning, die maandag met koningin Máxima in New York is aangekomen, heeft een volle agenda. Zo woont hij onder andere de opening van de topbijeenkomst over de duurzame ontwikkelingsdoelen bij. Ook gaat hij met de koninkrijksdelegatie langs bij VN-secretaris-generaal António Guterres, waar koningin Máxima zich aansluit om haar jaarverslag te overhandigen als VN-pleitbezorger voor het verbeteren van de toegang tot financiële diensten.