Koningin Mathilde werkt volle agenda af in New York

De Belgische koningin Mathilde kruist dinsdag een paar keer het pad van het Nederlandse koningspaar bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Mathilde is net als koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig bij de openingszitting, en later op de dag is ze met Willem-Alexander bij de topbijeenkomst over de duurzame ontwikkelingsdoelen die de VN-lidstaten in 2015 hebben afgesproken. Daar wordt gekeken hoe het er nu voorstaat en wat er gedaan moet worden om de uitvoering te versnellen.

Koningin Mathilde is door de VN aangesteld als pleitbezorger van die zeventien ontwikkelingsdoelen en in dat kader heeft ze in New York een druk programma. Zo ontmoet de vorstin dinsdag de uitvoerend directeur van Unicef, Henrietta Fore, en spreekt ze aan het einde van de middag in de New York Library over kinderen die buiten de algemene gezondheidszorg vallen.

Koningin Mathilde sluit haar verblijf in New York woensdag af, met een conferentie over de duurzame ontwikkelingsdoelen aan de Columbia-universiteit en een ontmoeting met de administrateur van UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de VN.