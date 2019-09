Koningspaar begint dag vroeg in New York

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren dinsdagmorgen al vroeg present in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Daar had secretaris-generaal António Guterres hen samen met de delegatieleiders van de andere 192 lidstaten uitgenodigd voor het ontbijt. Willem-Alexander kwam namens het koninkrijk der Nederlanden en Máxima in haar functie van speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal.

Na het ontbijt stond de opening van het zogenoemde Algemeen debat op de agenda, waarin uiteindelijk alle lidstaten de komende dagen het woord voeren. Volgens traditie opent Brazilië na de toespraak van Guterres de lange rij, meteen gevolgd door de Verenigde Staten. Koning en koningin zitten daarvoor in de grote zaal, maar wel apart. Willem-Alexander neemt plaats in het bankje van Nederland, de koningin op een zijtribune voor familie en genodigden.

Ze blijven niet naar alle zestien sprekers van de ochtendzitting luisteren, maar stappen na de toespraak van Trump uit de zaal om andere bijeenkomsten bij te wonen of bilaterale gesprekken te voeren. In de middagsessie, die om 15.00 uur New Yorkse tijd (21.00 uur in Nederland) begint staat koning Willem-Alexander als zevende op de sprekerslijst, vlak na prins Albert van Monaco en voor president Mauricio Macri van Argentinië.

Na afloop van zijn rede wordt de koning met koningin Máxima verwacht bij de Amerikaanse president Trump, die samen met echtgenote Melania een receptie houdt voor de bezoekende staatshoofden.