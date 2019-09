Koning Willem-Alexander heeft samen met de vier premiers van het koninkrijk, koningin Máxima en de ministers Blok en Kaag een kort onderhoud gehad met VN-secretaris-generaal António Guterres. Die ontvangt in de week van de Algemene Vergadering aan de lopende band alle bezoekende staatshoofden en regeringsleiders in zijn kantoor in het VN-hoofdkwartier.

Voorafgaand aan de ontmoeting was er een fotomoment, dat door de medewerkers van de persafdeling werd aangekondigd als de kans om in dertig seconden de handdruk tussen secretaris-generaal en bezoeker vast te leggen. In het geval van de omvangrijke koninkrijksdelegatie duurde het enkele seconden langer, mede omdat koningin Máxima de gelegenheid aangreep om Guterres haar jaarverslag aan te bieden.

Daarin rapporteert de koningin over haar werkzaamheden als speciaal pleitbezorger van Guterres op het gebied van financiële inclusie voor ontwikkeling, oftewel het beter toegankelijk maken van financiële diensten. Woensdag is Guterres aanwezig bij een speciaal feestelijk evenement waarin wordt stil gestaan bij het werk dat Máxima de afgelopen tien jaar in die rol heeft verricht.

Koning Willem-Alexander staat later dinsdag nog op de sprekerslijst voor de Algemene Vergadering.