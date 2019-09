Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag in New York een spontane ontmoeting gehad met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het treffen vond plaats op straat, voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. De koningin was op weg naar haar kantoor en Merkel liep terug naar het VN-gebouw.

Koningin en bondskanselier kennen elkaar al lang. Niet alleen vanwege koninklijke bezoeken aan Duitsland en bijeenkomsten die Merkel in Nederland heeft bijgewoond, maar ook vanwege het VN-werk van Máxima. De bondskanselier heeft de koningin via de G20 nauw betrokken bij het versterken van de positie van vrouwen, in met name zich ontwikkelende landen door ze beter toegang te geven tot onderwijs en werk.

In dat kader zijn er geregeld korte gesprekken, zoals eerder dit jaar in de wandelgangen van het Wereld Economisch Forum in Davos en bij de bijeenkomst van de G20 in het Japanse Osaka. Op straat in New York kwamen beide vrouwen ook meteen tot zaken, waarbij Máxima uitlegde waar ze nu mee bezig is en vertelde over haar tienjarig VN-werk dat woensdag wordt gevierd.

Onverwachte ontmoetingen in de wandelgangen van het VN-gebouw of gewoon op straat zijn deel van de aantrekkingskracht van de zogenoemde VN-week in New York, waarin 193 landen vaak op het hoogste niveau op dezelfde plek bijeenkomen.