Meghan, de hertogin van Sussex, is dinsdag voor het eerst publiekelijk met een hoofddoek gezien. De vrouw van prins Harry bezocht met haar man de eerste en oudste moskee van Zuid-Afrika en daarvoor was passende kledij nodig.

Eerder op de dag was Meghan nog heel casual gekleed in een spijkerjasje maar voor de moskee werd weer heel iets anders uit de kast getrokken. Meghan droeg een lange groenbruine jurk met een witte sjaal die ze over haar hoofd had gewikkeld. Harry had zich overigens ook weer omgekleed. Hij koos voor een wit pak.

In de Auwal-moskee in de Bo-Kaapbuurt in Kaapstad was er ruimte voor een ‘interreligieuze dialoog’ met betrokkenen en vertegenwoordigers van het godshuis.

Voor Harry en Meghan was het programma van de tweede dag van hun tiensdaagse reis daarna nog niet voorbij. In de residentie van de Britse hoge commissaris vond een receptie plaats waar verschillende jongeren en gemeenschaps- en maatschappelijke leiders voor waren uitgenodigd. Ook voor deze gelegenheid had Meghan weer wat anders uit de kast getrokken.

Eerder op de dag waren de hertog en hertogin van Sussex op het strand te vinden waar ze kennismaakten met jonge surfers die hun hobby gebruiken als therapie voor risicojongeren.